Déminage : Ousmane Sonko préside la cérémonie de réception de deux engins

Le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé, ce jeudi 24 juillet 2025, la cérémonie de réception de deux engins de déminage acquis par le Centre national d’Action antimines du Sénégal (CNAMS), grâce au soutien du Japon.

Ce matériel, financé à hauteur de 2 milliards de francs CFA dans le cadre du Programme de développement économique et social, vise à accélérer le déminage des zones contaminées en Casamance.

Dans son allocution, le Premier ministre a salué un appui qui témoigne de la solidité des liens d’amitié et de coopération entre le Japon et le Sénégal. Il a également rappelé que, dans le cadre du Plan Diomaye pour la Casamance, le retour des populations en toute sécurité et dans la dignité constitue une priorité du gouvernement.

L’ambassadeur du Japon, Takeshi AKAMATSU, a assuré que son pays continuera à accompagner le Sénégal dans ses efforts de reconstruction de la Casamance, longtemps affectée par le conflit.

