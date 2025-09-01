Démantèlement d’un réseau de trafic de drogue à Golf Sud par la Brigade régionale des Stupéfiants de Dakar

La Brigade régionale des Stupéfiants de Dakar, relevant de l’Office central de Répression du Trafic illicite des Stupéfiants (OCRTIS), a interpellé 14 individus ce 27 août 2025. Cette opération a conduit à la saisie de près d’un kilogramme de chanvre indien, ainsi que d’autres produits et objets illicites.

Cette intervention fait suite à de nombreuses dénonciations de la part des habitants de Golf Sud, qui rapportaient la présence d’un vaste réseau de trafic de drogues à ciel ouvert. Les activités de ce réseau, animé par des jeunes du quartier, avaient créé un climat d’insécurité permanent, marqué par des agressions à toute heure.

L’opération, menée par la Police a permis d’identifier plusieurs dealers en pleine séance de conditionnement et de distribution de stupéfiants. La fouille des individus et de leurs environs immédiats a permis de saisir :

• Près d’un kilogramme de chanvre indien, conditionné en 8 camelotes, 61 cornets et 17 joints entamés.

• 13 comprimés d’ecstasy.

• 3 armes blanches.

• Matériel de conditionnement et de communication : 4 téléphones iPhone, 2 Samsung, 3 Tecno et 5 téléphones simples.

• 5 motos de type scooter.

• La somme de 44 000 francs CFA, suspectée d’être le produit de ces activités criminelles.

Les suspects ont été placés en garde à vue, et l’enquête se poursuit.