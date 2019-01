Découverte : Peter Di Teacha Artiste Afro-Dance hall originaire du Sénégal et basé à Paris

Peter est né au milieu des années 80 à Ziguinchor en Casamance dans le sud du Sénégal, dans une ambiance cosmopolite au carrefour de la Gambie et de la Guinée Bissau. Ce multiculturalisme forge sa mentalité positive et extravertie et fait de lui un personnage souriant et humain, ouvert sur le monde.

Il découvre très jeune sa passion pour la musique et commence à se produire au début des années 2000 avec des lyrics percutants et engagés sous le nom de Metty P, accompagné de son frère jumeau ‘Pull G’ a.k.a. ‘Don Paul’. Le duo enchaîne les showcases et les concerts en Casamance et se fait petit a petit un nom sur la scène Sénégalaise. Il se produit aussi régulièrement en Gambie, dont l’importante communauté jamaïquaine et les nombreux Sound-system auxquels ils participent influenceront grandement leur style musical.

Très marqué par cette influence jamaïquaine, Peter effectuera d’ailleurs plusieurs séjours à Kingston, qui donneront définitivement une identité reggae-dance hall très marquée à sa musique. Après plusieurs mixtapes et ayant enchaîné les scènes à Dakar, en Casamance et en Gambie, en assurant notamment plusieurs premières parties d’artistes jamaïquains de renom, dont SEAN PAUL, les jumeaux sortent leur album « Twins to be great » en 2008, en auto production, sous le nom de groupe « PETER N PAUL ».

Malgré des moyens limités, l’album connaît un grand succès et est vendu à plusieurs milliers d’exemplaires. Il les place parmi les têtes d’affiche des artistes de Casamance, tout en leur permettant d’être reconnus sur la scène hip-hop / dance hall de Dakar et de Gambie, ainsi qu’au près de la communauté sénégalaise de la diaspora.

Désormais installé en France, Peter s’est investi pendant plusieurs années dans différents projets d’entreprenariat entre le Sénégal et Paris où il a notamment lancé avec grand succès son propre « Barber shop » qui ne désempli pas depuis 2015. Toujours guidé par sa première passion, la musique, il continue à travailler ses morceaux dans l’ombre

et monte son propre studio et label: « No Panik Production ».

Entrepreneur passionné, mais avant tout artiste dans l’âme, c’est à travers sa musique que Peter di Teacha continue de transmettre ses messages conscients, positifs et remplis d’énergie, dans un style afro dance-hall affirmé dont il a le secret.

Découvrez son nouveau clip « Love ».