Découverte macabre à Ziguinchor: Le corps d’un vacancier retrouvé dans un canal

Une tragédie a secoué le quartier de Boucotte Korentas, à Ziguinchor, où le corps d’un jeune garçon de 7 ans a été découvert hier, mardi flottant dans le canal d’eaux usées local, le “Canal Korentas”.

Le garçon, identifié par ses initiales F. Nd, était venu à Ziguinchor pour passer ses vacances scolaires. Ce sont des habitants du quartier qui ont fait la macabre découverte, dans la matinée de ce mardi 16 septembre 2025. Immédiatement, ils ont alerté la police et les sapeurs-pompiers, qui avaient déjà entrepris des recherches pour retrouver l’enfant.

Le corps de la jeune victime a été transporté à la morgue du Centre hospitalier régional de Ziguinchor. Une autopsie sera pratiquée par un médecin légiste afin de déterminer les circonstances exactes de sa mort. La police a ouvert une enquête pour élucider ce drame, rapporte Libération.