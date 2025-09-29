Découverte macabre à Pire : un homme retrouvé pendu à un arbre, le corps inhumé sur place

Un homme âgé d’un peu plus de 30 ans a été retrouvé pendu dans une forêt sous un arbre, dans le village de Keur Assane, situé dans la commune de Pire ( département de Tivaouane, région de Thiès ).

Selon les premières constatations, le corps de la victime était déjà en état de putréfaction très avancé au moment de sa découverte, ce qui laisse penser qu’il se serait donné la mort depuis plusieurs jours, rapporte la Rfm ce lundi.

Alertés, les sapeurs-pompiers et les agents du service d’hygiène se sont rapidement déployés sur les lieux. Après constat, et sur ordre du procureur, l’homme a été inhumé sur place.

Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes afin de déterminer les véritables circonstances de ce drame et de comprendre les raisons qui auraient pu pousser la victime à un tel acte désespéré.