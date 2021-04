Déclaration solennelle: La direction deTwyford brise le silence

Cependant la DIRECTION déplore, que malgré le fait que les concernés ont tous perçu intégralement leurs salaires et droits légaux, des troubles aient eu lieu à l’usine par jets de pierre et tentative d’incendie volontaire de certains bâtiments incluant la station de gaz ce qui aurait pu provoquer la destruction de l’usine par explosion mettant ainsi en danger leur propre vie et celle de beaucoup de personnes innocentes.

TWYFORD qui restera toujours une entreprise forte, réitère encore une fois ses vifs remerciements à cette jeunesse pour son engagement et au Gouvernement pour son soutien, et continuera malgré tout à faire d’autres investissements dans le but de créer encore plus d’emplois au Sénégal.