Déclaration de Dr Ahmed Khalifa Niasse : À propos des sanctions qui visent notre très glorieux fils, Pape Thiaw, le Sélectionneur national

De notre expérience cela aurait été du temps de nos trois derniers Présidents, la Coupe, même gagnée au Maroc, aurait due être remise au Roi. Pour montrer que quand le Sénégal gagne c’est le Maroc qui gagne aussi.

Le Président Diomaye Diakhar Faye peut, en tout cas je le lui conseille, prendre le trophée et aller spécialement à Rabat pour le remettre au Roi du Maroc.

Parce qu’une fois que cela est fait la Fédération Royale Marocaine de football ne pourra plus, de manière décente, porter une plainte contre le Sénégal. Ni devant la CAF ni devant la FIFA.

Mais aussi, par solidarité avec le Sénégal, (seul) le Roi pourra dire qu’il n’accepte pas ces sanctions qui peuvent profiter au Maroc à l’encontre du Sénégal. Pour la bonne et simple raison que les portes du Sénégal sont grandement ouvertes à tous les Marocains. Hommes d’affaires, au public, au privé………Et la qualité de Amir al Mouminine s’exerce aussi bien au Maroc qu’au Sénégal . Parce que le Roi du Maroc est le chef du rite malikite que les musulmans sénégalais embrassent( plus de 90% du total).

Il faut maintenant que les sportifs se taisent. Ils ont fait tout ce qu’ils devaient faire. Ils ont le plus grand mérite.

Qu’ils laissent les religieux qui connaissent bien le Maroc faire. Ils des liens directs, même quelques fois de sang avec les Marocains. Comme c’est le cas de notre mère Aminatou Aidara qui a le même ancêtre que le Roi Hassan Il. D’ailleurs le Roi Hassan Il avait fait de moi son Conseiller pendant sept ans. Et m’avait confié son fils qui l’a remplacé quand il était encore Prince Héritier. Et il m’avait envoyé le voir en compagnie de l’actuel Directeur du Protocole Royal qui me connait bien.

Donc je voudrais qu’on laisse maintenant les religieux faire. Compléter ou réparer ce que les footballeurs ont mal fait. Tout en partageant avec eux ce qu’ils ont bien fait. C’est à dire gagner la Coupe.