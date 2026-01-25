« Ils décident de tout » : Abdoulaye Fall attaque la CAF et le Maroc

Le ton est monté d’un cran. Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, a livré une charge frontale contre l’influence du Maroc au sein de la Confédération africaine de football (CAF), estimant que le Royaume chérifien exerce un contrôle déterminant sur les décisions de l’instance continentale.

S’exprimant lors de la journée « Sargal Abdoulaye Fall », organisée par la Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), sous la présidence de sa déléguée générale Aïda Mbodj, le patron du football sénégalais n’a pas pris de gants. « Le Maroc tient la CAF, il faut se le dire. Ils tiennent tout en main et décident de tout », a-t-il lancé, affirmant que la majorité des fédérations africaines se plieraient à cette domination sans oser la contester.

Dans ce paysage qu’il juge verrouillé, Abdoulaye Fall revendique la singularité de la position sénégalaise. « Il n’y a pas un pays qui s’est opposé au Maroc comme le Sénégal l’a fait », a-t-il affirmé, assumant un bras de fer inédit face à ce qu’il considère comme une hégémonie institutionnelle.

Revenant sur l’organisation de la CAN 2025, le président de la FSF a cité le choix du camp d’entraînement des Lions comme un exemple révélateur. Selon lui, la CAF, avec l’appui des autorités marocaines, aurait tenté d’imposer le complexe Mohammed VI à la sélection sénégalaise. Une option qu’il a catégoriquement rejetée. « Quand Abdoulaye Sow m’en a informé, je lui ai dit clairement : on n’y va pas », a-t-il rapporté, estimant que ce centre, malgré son standing, exposerait excessivement l’équipe.

Abdoulaye Fall a également dénoncé les conditions d’accueil de la délégation sénégalaise à Rabat, évoquant un déficit sécuritaire préoccupant. Il affirme avoir alerté, sur place, le président de la Fédération royale marocaine de football, Faouzi Lekjaa, ainsi que des responsables de la CAF. « Chacun se renvoyait la responsabilité. À ce moment-là, j’ai compris qu’on me menait en bateau », a-t-il confié.

Le dirigeant sénégalais est allé plus loin en pointant des manquements graves dans la désignation de l’arbitre de la finale. « Nous n’avons été informés que la veille, à 22 heures, alors que le règlement prévoit un délai permettant une éventuelle récusation », a-t-il dénoncé, voyant dans ce retard une manœuvre destinée à neutraliser toute contestation.

Pour Abdoulaye Fall, ces éléments illustrent un déséquilibre profond au sein du football africain, aggravé par la position stratégique du Maroc, dont le président de la fédération est également vice-président de la CAF. « Ils ont les moyens, et beaucoup de pays n’osent pas aller contre leur volonté », a-t-il insisté.

Tout en soulignant ses relations personnelles avec Faouzi Lekjaa, qu’il dit considérer comme un ami, le président de la FSF a tenu à tracer une ligne rouge. « Il y a des choses qui ne se négocient jamais », a-t-il affirmé, avant de conclure, amer : « C’est pour cette raison qu’on en est là aujourd’hui ».