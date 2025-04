Décès du Pape François: L’intérim assuré par le Cardinal Kevin Farrell

Le Cardinal irlando-américain Kevin Joseph Farrell, camerlingue du Vatican, va assurer conformément au droit canonique, l’intérim suite au décès du Pape François. Âgé de 77 ans, il est chargé d’organiser les funérailles et de préparer le conclave pour élire le nouveau pape. Depuis janvier 2024, il préside la Cour suprême de l’État de la Cité du Vatican et dirigeait également le dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie.

