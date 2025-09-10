Décès de Monsieur Elie Moussa Ndong : La parité en deuil ! (Par Abdou Sane)

L’Observatoire national de la parité est en deuil avec la disparition à Dakar ce mercredi 10 septembre 2025 d’un de ses plus illustres hauts cadres…

Elie Moussa Ndong : un homme au service d’une vision !

Face aux inégalités constatées entre les hommes et les femmes, le législateur, au terme de plusieurs textes législatifs et réglementaires, a mis en place une institution dénommée Observatoire national de la parité en vue d’impulser une dynamique à même d’aider à redresser des injustices que rien ne justifie.

Conscient du fait que c’est par le contrôle du pouvoir que la femme pourrait s’affranchir de l’injustice, le législateur a décidé que, pour les instances électives, la parité reste absolue (loi 2010-11 du 28 mai 2010). Être présent dans les instances électives ne signifie pas une fin en soi mais plutôt un moyen permettant d’atteindre un idéal : un monde où la différence de sexe ne doit plus être considérée comme une contrainte. Un monde où les deux sexes doivent être d’égale dignité.

En dehors des outils législatifs et réglementaires, les données statistiques s’y sont invitées dans la mise en œuvre de cette loi de la parité à travers le Programme d’appui aux producteurs et utilisateurs de statistiques de genre (PAPUSG) dont Elie Moussa Ndong fut l’orfèvre, avant d’en devenir le coordonnateur.

Pour faciliter la mise en œuvre de la loi de la parité, les données statistiques se sont révélées indispensables comme outil d’aide à la décision… C’est dans ce cadre que l’État du Sénégal, à travers l’Observatoire national de la parité (ONP), a obtenu de la part du gouvernement espagnol le financement du PAPUSG. L’une des composantes de ce programme est le renforcement des capacités, par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), par l’entremise de l’École nationale de la statistique et de l’analyse économique (ENSAE).

Sous l’impulsion du conseil d’orientation de l’Observatoire national de la parité, et sous la supervision de sa présidente, ce programme, sous la conduite de Monsieur Elie Moussa Ndong, avait mis en place une offre de capacitation qui ciblait principalement les responsables des cellules genre, des cellules d’études et de planification et les responsables de suivi-évaluation de l’ensemble des départements ministériels du Sénégal.

Aujourd’hui, c’est le coordonnateur de ce projet qui s’en est allé ! Le meilleur hommage que ses différents collaborateurs puissent lui rendre est de trouver les moyens de parachever brillamment son œuvre…

Elie Moussa a généreusement rempli sa mission à travers de fortes convictions et beaucoup d’engagement en faveur d’une société juste, égalitaire et solidaire…

Nous profitons de cette occasion pour présenter nos vives condoléances à sa famille, à ses parents…

Ces condoléances s’adressent également :

– à Madame la Présidente de l’Observatoire national de la parité ainsi qu’à toute l’équipe de cette institution ;

– à Madame la Ministre de la Famille et des Solidarités (ancrage institutionnel actuel de l’ONP) ainsi qu’au Secrétaire général de la Présidence de la République (ancrage institutionnel de l’ONP naissant).

Que la terre de Mbour, d’où il est originaire, lui soit légère. Amine.

Que Dieu, dans son infinie bonté, l’accueille en son paradis !

Abdou Sane

Membre du conseil d’orientation de l’Observatoire national de la parité.