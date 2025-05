Décès du capitaine de l’USO : le médecin du club raconte le drame

Le joueur de 30 ans décédera au cours de son évacuation au centre de santé Mame Abdou Aziz Sy, situé non loin du stade. «Après un peu plus de 35 minutes de jeu, il s’est assis sur le terrain parce qu’il ne se sentait pas bien», rembobine pour L’Observateur Dr Issa Mboup, le médecin du club ouakamois, retraçant les circonstances du drame.

Ce dernier poursuit : «Quand je suis entré pour voir ce qui se passait, il m’a dit avoir souffert d’un courant d’air toute la semaine et cela semblait le perturber. Je lui ai appliqué un massage chaud. Il est sorti avant de revenir poursuivre son match jusqu’à la mi-temps.»

C’est dans les vestiaires que l’état de santé de Fadiouf Ndiaye s’est fortement détérioré. «J’ai demandé à l’entraîneur de le remplacer. Quelques minutes après, il a à nouveau ressenti une douleur thoracique. J’étais sur le banc quand on est venu me dire que Fadiouf ne se sentait pas bien. Lorsque je suis rentré dans les vestiaires, je l’ai trouvé dans un état inquiétant. Il présentait une salivation et avait les yeux rougis. Il semblait piquer un début de crise. J’ai immédiatement alerté les sapeurs-pompiers pour une évacuation vers le centre de santé Mame Abdou Aziz Sy.»

C’était trop tard. Le capitaine de l’USO succombera au cours de son transfert. «Le médecin-chef du centre de santé ayant constaté son décès dès son arrivée, sous le regard impuissant de son père, qui avait effectué le déplacement au stade», souligne L’Observateur.

Fadiouf Ndiaye a été inhumé au cimetière de Ouakam, ce dimanche 18 mai.