Décentralisation : Moussa Balla Fofana annonce un consensus en faveur du lancement du développement local

Les réformes des pôles-territoires et de l’Acte IV de la décentralisation ambitionnent d’inscrire pleinement le développement économique et territorial au cœur de l’agenda national. À l’occasion de la Rencontre nationale avec les exécutifs territoriaux, tenue ce jeudi au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio sous la présidence du chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires, Moussa Balla Fofana, a indiqué que les échanges avaient permis de dégager un consensus sur les principaux axes de la réforme.

Selon le ministre, les concertations ont abouti à une vision commune partagée par l’ensemble des acteurs territoriaux. « La décentralisation et la territorialité sont des instruments de localisation et de territorialisation de l’Agenda national de transformation », a-t-il déclaré, estimant que les discussions ont permis de dépasser les limites identifiées dans l’Acte III de la décentralisation et de consolider les bases d’une nouvelle étape des réformes.

S’adressant au président de la République, Moussa Balla Fofana a souligné : « C’est ce qui nous vaut aujourd’hui ces points de convergence qui constituent le consensus des territoires. Et aujourd’hui, après votre discours, nous allons pouvoir finaliser et, toujours dans un esprit de collaboration, proposer les textes définitifs de notre réforme. »

Le ministre a également précisé que les travaux ont été structurés autour de 15 axes de réforme. Ces échanges ont permis d’identifier quatre priorités majeures : la modernisation de la gouvernance locale, l’amélioration du financement et de la fiscalité des collectivités territoriales, le renforcement de l’ingénierie territoriale ainsi que la valorisation des ressources locales.

À l’en croire, ces priorités ont conduit à l’élaboration de huit innovations majeures destinées à renforcer le développement économique à partir des territoires et à faire des collectivités locales de véritables moteurs de la transformation nationale.