« De la prison, Khalifa ira directement au Palais de la République », Bamba Fall

Malgré son incarcération à Rebeuss, Khalifa Sall reste toujours dans le coeur de certains sénégalais qui continuent de croire à sa candidature et son élection au soir du 24 février 2019 comme Bamba Fall; le maire de Médina. Lors d’une visite à Tivaouane où il a rencontré les militants de la coalition « Taxawu Dakaru », Bamba Fall a affirmé que « demain fera jour et, de la prison, Khalifa Sall ira directement au palais présidentielle ».

Bamba Fall poursuit : « Le président Abdou Diouf avait déclaré que la mosquée était ouverte et libre à chacun de jouer le rôle de muezzin. Mais contrairement à lui, Macky Sall veut choisir son propre muezzin et même celui qui doit lui tenir les babouches. Mais qu’il se le tienne pour dit, Khalifa Sall sera bel et bien candidat, le combat électoral aura bel et bien lieu et il se retrouvera à terre », rapporte L’AS.