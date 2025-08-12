”Pas d’attaque jihadiste”: le Consulat du Sénégal à Abidjan dément toute attaque contre un bus de pèlerins

Contrairement aux informations relayées ce matin par certains médias, le Consulat général du Sénégal à Abidjan a démenti toute attaque jihadiste contre un bus transportant des pèlerins sénégalais en route pour le Grand Magal de Touba.

Dans un communiqué, la représentation diplomatique précise que le véhicule, conduit par Baye Lo et transportant 52 passagers, avait quitté Abidjan le 3 août 2025. Le chauffeur s’était présenté deux jours plus tôt au Consulat pour obtenir une recommandation du Consulat général du Mali.

Le trajet a été marqué par deux pannes techniques, signalées à Adjamé et à Yamoussoukro, avant qu’un nouvel incident mécanique ne survienne sur le territoire malien. Certains passagers ont alors rejoint le Sénégal par d’autres moyens.

Le Consulat souligne qu’il « n’a jamais été question d’une quelconque attaque jihadiste » et appelle la communauté sénégalaise en Côte d’Ivoire à la prudence et à la sérénité dans le traitement et la diffusion des informations.