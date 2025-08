Danse obscène à Grand-Médine : Le verdict est tombé pour pour les trois Guinéens

Le tribunal des flagrants délits de Dakar a condamné, ce jeudi 31 juillet 2025, trois ressortissants guinéens à un an de prison ferme, pour outrage public à la pudeur et acte contre nature. Il s’agit de Souleymane Ba, Ablaye Camara et Ousmane Bah impliqués dans une scène de danse jugée obscène à Grand-Médine.