Dakar : Coup de filet de la BRS contre un réseau de trafic de drogue à Ngor et Yoff

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Dakar, relevant de l’OCRTIS, a procédé, ce 22 septembre 2025, à l’interpellation de deux individus entre Ngor et Yoff, en possession de cinq boulettes de cocaïne, pesant chacune 10 grammes.

Ces arrestations font suite à l’interpellation, dans la nuit du 21 au 22 septembre 2025, d’un individu trouvé en possession de 37 pierres de crack et d’une demi-boulette de cocaïne. Les investigations menées après cette première arrestation ont permis d’identifier et d’appréhender son fournisseur au niveau du rond-point de Ngor. Une fouille corporelle a permis de retrouver sur lui deux téléphones portables ainsi qu’une somme d’argent.

Poursuivant leurs investigations, les enquêteurs ont pu remonter la chaîne d’approvisionnement jusqu’à un second fournisseur. Une perquisition effectuée dans sa chambre, en sa présence, a permis de découvrir un important matériel de conditionnement de drogue, composé notamment d’une louche, de deux balances électroniques, de deux rouleaux de scotch et de sachets d’emballage.

Dans une tentative désespérée d’échapper aux poursuites, le mis en cause a proposé une somme de 500 000 FCFA aux agents en guise de pot-de-vin. Ce montant a été transféré sur son compte Orange Money par l’intermédiaire d’un contact qu’il a joint par téléphone.

À l’issue de ces interpellations, les suspects ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, détention de drogues en vue de trafic, tentative de corruption et blanchiment de capitaux.