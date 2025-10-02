Cybersécurité: Une militante de l’APR arrêtée et en placée en garde à vue

La militante de l’Alliance pour la République (APR) D. Mbodj, plus connue sous le sobriquet de « Gaïndé Macky », a été arrêtée et placée en garde à vue par la Division spéciale de cybersécurité (DSC). Elle est poursuivie pour injures publiques et discours contraires aux bonnes mœurs.

Selon des sources de Seneweb, sa convocation, ce mercredi, fait suite à une autosaisine du procureur de la République, après la diffusion d’une vidéo désormais entre les mains des enquêteurs. Dans cet enregistrement, la militante aurait tenu des propos injurieux visant non seulement les militants de Pastef, mais également leur leader.