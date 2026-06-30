Cybersécurité: le ministère de l’Urbanisme alerte sur un faux site frauduleux

Le ministère de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires a alerté le public, le lundi 29 juin 2026, sur l’existence d’un site internet frauduleux largement partagé sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et WhatsApp. Ce faux site utilise le nom et l’image du département ministériel pour proposer illégalement des services de réservation et d’inscription administrative aux usagers.

Selon le communiqué officiel publié par le ministère, cette plateforme frauduleuse constitue une opération d’arnaque, d’escroquerie et de phishing (hameçonnage) visant à soutirer de l’argent ainsi que des données personnelles aux citoyens. Les autorités appellent la population à faire preuve de la plus grande vigilance en lui recommandant de ne pas cliquer sur le lien, de ne remplir aucun formulaire et de n’effectuer aucun transfert d’argent.

Face à cette cyberattaque, le département ministériel a annoncé avoir officiellement saisi les autorités compétentes en matière de cybercriminalité ainsi que les organes de régulation afin d’identifier les auteurs et de démanteler ce dispositif frauduleux. Le ministère invite également les usagers ayant été approchés ou victimes de cette escroquerie à signaler sans délai les faits auprès des services de police ou de gendarmerie.