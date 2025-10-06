Cybersécurité: Deux nouvelles plaintes déposées contre Ngoné Saliou Diop

La tension ne faiblit pas autour de l’affaire Ngoné Saliou Diop. Selon nos informations, la journaliste est actuellement en train d’être auditionnée à la Division spéciale de cybersécurité (DSC), dans le cadre de plusieurs plaintes déposées contre elle.

Ce lundi matin, deux nouvelles plaintes ont été enregistrées par les enquêteurs. Elles sont de Halpulaar de la diaspora ainsi que de l’Association internationale des Diawando. Ils reprochent à Ngoné Saliou Diop des propos jugés offensants et discriminatoires.