Cybersécurité : Les avocats de Farba Ngom annoncent une plainte contre Yoor-Yoor après les révélations sur la marche de Ourossogui

Le pool d’avocats de Farba Ngom compte déposer une plainte ce mercredi 30 juillet auprès de la Division spéciale de cybersécurité (DSC). Ce, suite aux informations publiées par le journal Yoor-Yoor Bi dans son édition du mardi 29 juillet 2025, faisant état d’un décaissement d’un milliard de francs CFA pour le rassemblement populaire organisé à Ourossogui en faveur de la libération de l’homme politique.

Selon le journal, la logistique mobilisée pour cette marche pacifique aurait coûté très cher. « Plus de 120 bus de 70 places ont été loués pour 200 millions de francs CFA afin d’acheminer des participants de Dakar à Ourossogui », indique la Une du Quotidien. En plus de cela, « 300 millions de FCFA auraient été versés à quelque 8 400 personnes transportées pour participer à l’événement ».

Yoor-Yoor Bi évoque aussi des « gratifications financières distribuées aux leaders politiques présents à Ourossogui, évaluées entre 2 et 5 millions de francs CFA ». Le journal affirme que des influenceurs et activistes auraient également reçu des compensations, tout comme des organes de presse qui auraient bénéficié de 3 à 5 millions FCFA pour assurer une couverture médiatique favorable, avec des « Unes exclusives, des reportages et revues de presse détaillées ».

Face à ces affirmations, le collectif d’avocats de Farba Ngom entend saisir la justice. La marche pacifique de Ourossogui, visait à exiger la libération de Farba Ngom, considéré par ses partisans comme un « détenu politique. »