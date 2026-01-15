Cybercriminalité : un tiktokeur interpellé pour diffusion de contenus outrageants

La Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité (DSC) a mis un terme, ce mardi 14 janvier 2026, aux activités d’un individu soupçonné de harcèlement numérique et de diffusion de contenus outrageants sur les réseaux sociaux. Il s’agit d’Ibrahima Mara Ba, âgé de 21 ans, interpellé à l’issue d’une opération menée après de nombreux signalements et une cyberpatrouille active des services spécialisés.

Selon les éléments de l’enquête, le mis en cause ciblait de jeunes filles dans l’espace public. Il les filmait à leur insu et sans leur consentement, avant de diffuser les images sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Les vidéos incriminées montrent, d’après les enquêteurs, des scènes débutant par des agressions physiques, suivies d’atteintes verbales et de propos injurieux lorsque les victimes tentaient de s’opposer à ces agissements.

Les investigations menées par la DSC ont permis d’identifier trois victimes, toutes élèves. Deux d’entre elles sont mineures, âgées respectivement de 13 et 17 ans, tandis que la troisième est une jeune majeure de 19 ans. Face à la gravité des faits reprochés, les victimes ont décidé de déposer une plainte collective auprès des autorités compétentes.

Ibrahima Mara Ba a été appréhendé aux environs de 18 heures. Présenté comme un tiktokeur actif, il est soupçonné d’avoir fait des réseaux sociaux un terrain de prédation numérique, au mépris de la dignité et de l’intégrité des personnes ciblées. Son audition est actuellement en cours dans les locaux de la Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité.

Cette arrestation intervient dans un contexte de vigilance accrue des autorités face à la montée des infractions liées aux usages abusifs des réseaux sociaux. La DSC réaffirme, à travers cette opération, sa détermination à lutter contre toutes les formes de cyberharcèlement et d’atteintes à la vie privée, en particulier lorsqu’elles visent des personnes vulnérables.