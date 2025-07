Cybercriminalité : Madiambal Diagne quitte la Division spéciale de la cybersécurité sans poursuite

Le journaliste Madiambal Diagne est ressorti libre ce mardi 08 juillet 2025 des locaux de la Division spéciale de la cybersécurité (DSC), où il avait été convoqué dans le cadre d’une enquête portant sur une publication controversée sur les réseaux sociaux.

L’audition, qui a duré plusieurs heures, fait suite à un commentaire publié par M. Diagne en réaction à des propos tenus publiquement par Amadou Ba, ancien Premier ministre, et Badara Gadiaga lors d’une émission télévisée.

Si les autorités n’ont pas officiellement communiqué sur le fond du dossier, il semble que la publication ait été jugée sensible au regard des dispositions du Code pénal sur la cybercriminalité.

L’avocat de Madiambal Diagne, Me Amadou Sall, a dénoncé une procédure qu’il juge incohérente :

“Il est surprenant que ce soit Madiambal Diagne qui soit convoqué, alors qu’il n’a fait que réagir à des déclarations publiques. C’est à l’auteur des propos, en l’occurrence Amadou Ba, d’être entendu.”

Pour l’heure, aucune charge n’a été retenue contre le journaliste, qui a quitté les lieux sans restriction.

Cette convocation s’ajoute à une série de dossiers traités par la DSC ces derniers mois.

“Je tiens à remercier tous mes soutiens, parents, amis et confrères au Sénégal comme à l’étranger. Un nouveau coup dans l’acharnement contre ma personne n’aura pas porté les fruits escomptés. Je remercie du fond du cœur mes avocats, Me Basse, Me Sall, Me Diagne et Me Sène”, a laissé entendre Madiambal Diagne avant de quitter la devanture de la DSC.

Avec Pape Gaye Tall