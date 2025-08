C’est une exclusivité Kéwoulo. Selon des sources judiciaires, l’avocat Me Ciré Clédor Ly a été vu ce matin de dimanche à la Cyber-Sécurité de Dakar. Et tout à croire que c’est lui la victime d’un vaste complot de chantage et de dénigrement. Parmi les personnes visées se trouvent des proches de l’avocat et des administrateurs de sites internet et diffuseur de contenus numériques.

A en croire ces sources judiciaires, la plainte vise un certain Kalidou Babali Sall plus connu sous le nom de Kaliphone Sall, un activiste proche de l’APR ainsi que des individus identifiés sous X. Ces inconnus mis dans la plainte pourraient être tout diffuseur de contenus sur les plateformes Facebook, Youtube, Tik-Tok ou Instagram qui auront repris les vidéos ou audios de Kaliphone Sall et qui ont trait à la vie privée de l’avocat. Au moment où ces lignes sont écrites, les policiers travaillent à sauvegarder les contenus et à identifier les comptes….

S’il s’est réservé d’entrer dans les détails de sa plainte, Me Clédor Ciré Ly, interpellé par Kéwoulo, a fait savoir que “au delà de l’atteinte à (sa) vie privée, (sa) plainte vise des infractions connexes dont les auteurs et complices sont ici au Sénégal et hors du pays.” C’est pourquoi, en plus de la Cyber Sécurité du Sénégal, l’avocat a agi au niveau de Interpol, puisqu’en la matière, la protection des données à caractère personnel comme celle de la vie privée sont garanties par toutes les législations du monde. En Europe, ces infractions sont punis par les RGPD, les règlement généraux de la protection des données personnelles.

A l’origine de cette plainte se trouve des enregistrements audio que le diffuseur, Kaliphone Sall, a attribué à une certaine Coumba…., une des épouses de l’avocat. En plus d’elle, il y aurait une autre épouse établie en Europe qui chercherait, depuis quelques semaines, à faire chanter Me Ciré Clédor Ly. Ayant refusé de céder à ce chantage, c’est cette dernière qui aurait contacté Kalidou Babaly Sall pour organiser des heures de délations sur la personne de l’avocat. Atteint dans son intimité, l’avocat a décidé de judiciairiser l’affaire…..