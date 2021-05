Croissant lunaire : Ce que l’on sait sur les raisons de rivalités à diriger la commission

La Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (Conacoc) va scruter la lune, ce soir. Le travail se fera dans l’unité entre Imam Oumar Diène, Dr Bouchera Dièye et Imam Amadou Cissé Ndiéguène, les trois coordonnateurs du comité provisoire mis en place par le ministre de l’Intérieur. Mais combien de temps va durer cette entente ? Pour le moment, l’unité est plus que fragile.

A une semaine de la Korité, imam Oumar Diène avait fait une sortie médiatique pour accuser Bouchera Dièye de « faux et usage de faux » et exige son expulsion du comité provisoire pour avoir organisé un séminaire au nom de la Conacoc, sans l’aval des autres.

Aujourd’hui, après la médiation du ministre de l’Intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diom, les deux hommes semblent revenir à de meilleurs sentiments. « On était ensemble tout à l’heure, on vient juste de se quitter », déclarait Imam Oumar Diène, joint par Seneweb lundi dernier.

En effet, les raisons de cette guéguerre sont loin de se limiter à des considérations exclusivement religieuses. Sinon, comment comprendre autant d’énergie déployée par les prétendants, Diène et Dièye en particulier, pour diriger une commission qui n’est écoutée que 3 fois l’année : le début et la fin du ramadan ainsi que la tabaski. Les véritables raisons de cette compétition sont donc ailleurs.

Sur la question des fonds, il promet que plus rien ne sera comme avant. « Je ne vais plus permettre à un seul individu d’utiliser cet argent à lui seul. Désormais, la gestion sera collective et il faut qu’elle soit justifiée par des raisons d’utilité publique », promet Sakho. Ce dernier est d’autant plus convaincu qu’il pense qu’avec tout ce bruit autour de la conacoc, la transparence sera inévitable.