Crise au Moyen-Orient : le Sénégal se prononce a travers un communique officiel rendu public

Le Sénégal a exprimé ce lundi sa vive inquiétude face à l’attaque militaire menée par Israël contre la République islamique d’Iran, dénonçant une escalade dangereuse aux conséquences potentiellement déstabilisatrices pour l’ensemble de la région du Moyen-Orient.

Dans un communiqué officiel rendu public dans la soirée, le ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères condamne fermement cette action qu’il qualifie « d’agression » et de « violation du droit international », y voyant une « grave menace à la paix et à la sécurité internationales ».