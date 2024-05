Criminalité faunique à Kédougou : Deux (2) trafiquants arrêtés avec des peaux de léopards

Selon Libération, l’un des trafiquants réside en Guinée, tandis que son complice vit au Sénégal. Lors de leur présentation devant le Procureur de la République de Kédougou, les charges retenues contre eux incluent “la détention, la circulation, l’importation illégale et la tentative de commercialisation au Sénégal d’une peau fraîche de léopard chassé illégalement dans les forêts de la République de Guinée.”

À en croire le journal, ils tentaient de vendre cette peau au Sénégal, où la loi réprime sévèrement ce type de trafic, en vertu de l’article L.32 du Code de la Chasse et de la Faune.

Le trafic de peaux de léopards entre la Guinée et le Sénégal perdure depuis plus de dix ans, malgré les nombreux efforts déployés par les autorités et les organisations non gouvernementales dédiées à la protection de la faune. En dix ans, plus de 30 trafiquants de léopards ont été arrêtés et condamnés à des peines de prison dans la région de Kédougou.

En plus de la peau de léopard, les deux (2) suspects étaient également en possession de deux peaux de serval, un petit félin sauvage moins connu mais également victime de braconnage et de commerce illégal intensif. Ces trafics transfrontaliers représentent une menace sérieuse pour le patrimoine naturel et sur la biodiversité.