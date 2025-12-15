CPLP : la Guinée-Bissau annonce la suspension immédiate de sa participation

Le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau a annoncé, ce lundi 15 décembre 2025, la suspension immédiate de sa participation à toutes les activités de la Communauté des Pays de Langue Portugaise (CPLP). La décision a été notifiée officiellement au Secrétariat exécutif de l’Organisation à travers une note transmise par le ministère des Affaires étrangères.

Dans son communiqué, l’État bissau-guinéen justifie cette mesure par des « violations répétées des Statuts de l’Organisation » et par la « non-reconnaissance de la Guinée-Bissau en tant que Président en exercice de la CPLP ».

Selon les autorités, la Guinée-Bissau, pourtant membre fondateur et Président en exercice, a été « exclue de réunions et de décisions », en contradiction avec les principes fondamentaux de la Communauté, lesquels consacrent « l’égalité souveraine, la participation pleine et la concertation politico-diplomatique entre les États membres ».

Le communiqué dénonce également un déficit de transparence dans le fonctionnement de l’Organisation. « Les décisions de la CPLP n’ont pas été accompagnées de justifications claires, de transparence procédurale ni de mécanismes de suivi », une situation qui, selon Bissau, « met en cause la crédibilité et la transparence de l’Organisation ».

Pour les autorités bissau-guinéennes, le non-respect de la présidence exercée par leur pays constitue « une atteinte grave à la légitimité institutionnelle de l’État de Guinée-Bissau » et « compromet la crédibilité de la CPLP auprès de ses États membres et de la communauté internationale ».

Face à cette situation, le Gouvernement affirme qu’« jusqu’au rétablissement plein et entier du respect strict des Statuts et de la Présidence de la CPLP, la Guinée-Bissau maintiendra la suspension de sa participation à toutes les activités de la Communauté ».

Cette décision, qualifiée de « ferme et catégorique », traduit, selon le communiqué officiel, « la détermination de la Guinée-Bissau à défendre sa souveraineté et à exiger le respect total des principes qui régissent la CPLP ».