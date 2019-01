CPI: rejet de la demande de maintien en détention de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé

Les juges de la CPI ont estimé, ce mercredi 16 janvier, que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé devaient être libérés. L’annonce intervient au lendemain de l’acquittement par la CPI de l’ex-président ivoirien et l’ancien leader des Jeunes Patriotes. Un acquittement qui peut faire l’objet d’un appel des procureurs.

L’annonce a été faite un peu avant 16 heures, heure de La Haye, par la Chambre de première instance de la Cour pénale internationale. Le juge président a toutefois demandé au greffe de garantir le retour des deux hommes au siège de la CPI en cas de procès en appel.

A la majorité, la Chambre (…) rejette la requête présentée par le procureur de maintenir M. Gbagbo et M. Blé Goudé (ex-chef du mouvement des Jeunes patriotes) en détention et demande au greffe d’obtenir les assurances nécessaires auprès de MM. Gbagbo et Blé Goudé et de leurs conseils respectifs pour garantir le retour de M. Gbagbo et de M. Blé Goudé si et au moment où leur présence au siège de la Cour serait requise comme nous l’avons dit ce matin

Cette remise en liberté était étudiée par la Cour depuis ce mercredi matin. Pour les procureurs, il existait des « raisons exceptionnelles » de s’opposer à la libération inconditionnelle de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Leurs craintes: qu’ils refusent de se présenter devant la Cour en cas de procès en appel. La décision de remise en liberté de l’ex-président et de l’ancien leader des Jeunes Patriotes doit aussi faire l’objet d’un appel des procureurs.

Vidéo de la CPI sur la décision de rejet du maintien en détention de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé