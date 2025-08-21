CPI : Ousmane Sonko dénonce les sanctions des États-Unis et assure Mame Mandiaye Niang de l’appui du gouvernement

Le Premier ministre Ousmane Sonko est monté au créneau après les sanctions imposées par les États-Unis à plusieurs magistrats de la Cour pénale internationale (CPI), dont le procureur sénégalais Mame Mandiaye Niang. Dans un message diffusé sur ses plateformes numériques, il a tenu à rendre hommage à la réaction rapide et ferme du chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye.

« Je tiens à féliciter chaleureusement Son Excellence Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour son leadership éclairé et sa position ferme en soutien à la Cour pénale internationale, et tout particulièrement à notre compatriote Mame Mandiaye Niang », a déclaré Ousmane Sonko.

Le chef du gouvernement a également exprimé son appui personnel au magistrat sénégalais qu’il avait reçu en audience lors de son dernier passage à Dakar. « Mon soutien à Mame Mandiaye Niang est total et indéfectible », a-t-il insisté, saluant « l’engagement profond du procureur sénégalais envers les principes fondamentaux et sacrés de la justice ».

Le Premier ministre a enfin réaffirmé la position de l’exécutif sénégalais face à cette épreuve. « Le gouvernement du Sénégal, son pays, se tiendra résolument à ses côtés pour faire face à ces mesures injustes et infondées des États-Unis d’Amérique », a-t-il martelé.

