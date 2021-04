Covid-19 de ce 2 avril 2021 : 107 cas positifs, 2 décès et 300 patients sous traitement

Ce vendredi 2 avril 2021, le Ministère de la Santé et de l’Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après : 1 823 sur tests réalisés, 107 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 5 ,87%.

Les cas positifs sont répartis comme suit : 32 Cas contacts suivis par les services sanitaires, aucun cas importé enregistré dans les différentes portes d’entrée du pays et 75 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit :

Dakar 48 cas dont : 07 à Ouakam ; 04 à Arafat, Keur Massar et Guédiawaye, 03 à LIberté 6 et au Plateau, 02 à la Cité Fadia et au Dieuppeul et Ouest Foire, 01 aux Almadies, Bambilor, Castors, Cité Baobab, Cité Djily Mbaye, Fann Résidence, Hlm Hlm Grand Médine, Pikine, Maristes, Mbao, Médina , Biakourabe, Rufisuque, Scaré Coueur 3, Yeumbeul, Yoff et Zone de Captage.

Régions 27 cas dont : 10 à Saint-Louis ; 03 à Diourbel , 02 Joal et à Kolda, 01 à Kaolack, Mbour, Kédougou, Mbour, Saly, Sokone, Sédhiou, Somone, Tambacounda, Thiès, Vélingara et Ziguinchor.

Ainsi , 98 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 30 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.

02 décès ont été enregistrés le jeudi 31 mars 2021. L’état de santé des autres patients hospitalisés est stable.

A ce jour, 38. 889 cas ont été déclarés positifs dont 37. 532 guéris, 1056 décédés, et donc 300 sous traitement.

Le directeur de la prévention Dr Mamadou Ndiaye a par ailleurs informé que 28. 8319 personnes ont été vaccinées depuis le début de la campagne sur toute l’étendue du territoire national