Course au corps parfait : quand les réseaux sociaux nourrissent un dangereux marché au Sénégal

Au Sénégal, une quête grandissante pour un « corps parfait » pousse certaines femmes à adopter des pratiques à haut risque. Ce « corps idéal », souvent défini par une taille fine, des hanches larges, des fesses volumineuses et une poitrine généreuse, est devenu une véritable obsession alimentée par les standards esthétiques véhiculés sur les réseaux sociaux. Ce phénomène, bien que déjà connu, a pris de l’ampleur avec la prolifération des plateformes comme TikTok, Instagram et YouTube, où des influenceuses vantent des produits dits « miracles » aux effets souvent désastreux.

La résurgence d’un phénomène inquiétant De nombreuses femmes, y compris des adolescentes et des femmes mariées, se tournent vers des produits non homologués, tels que des suppositoires, des boulettes et même des médicaments détournés de leur usage initial, pour atteindre rapidement cet idéal corporel. Ces substances, souvent promues comme inoffensives, promettent des résultats rapides, mais elles comportent des risques majeurs pour la santé, tels que des infections, des déséquilibres hormonaux, voire des complications mortelles. Parmi les figures les plus connues de ce marché parallèle, « Alima Suppo », une influenceuse populaire sur TikTok, a été récemment arrêtée. Accusée de vente illégale de ces produits dangereux, elle a été déférée au parquet en compagnie d’autres individus impliqués dans ce trafic. Cette arrestation met en lumière l’urgence de réglementer ce secteur et de sensibiliser les populations aux dangers liés à ces pratiques. L’impact des réseaux sociaux Les réseaux sociaux jouent un rôle central dans la propagation de cette tendance. De nombreuses vidéos et publications montrent des femmes affirmant avoir obtenu un corps de rêve grâce à ces produits. Ces contenus, qui cumulent des millions de vues et génèrent de nombreuses interactions, influencent particulièrement les jeunes femmes à la recherche de validation sociale. Toutefois, les témoignages ne mettent que rarement en avant les effets secondaires graves ou les risques pour la santé. Une sensibilisation et une réglementation nécessaires Face à cette situation alarmante, les autorités sanitaires et les acteurs sociaux doivent intensifier leurs efforts pour informer sur les dangers liés à l’utilisation de ces produits. Une régulation stricte du marché et une surveillance accrue des contenus promotionnels sur les réseaux sociaux sont également essentielles pour protéger les populations vulnérables. L’obsession du « corps parfait » traduit une pression sociale accrue, exacerbée par les normes irréalistes de beauté. Il est crucial de promouvoir une image corporelle saine et diversifiée tout en sensibilisant les jeunes générations aux conséquences des pratiques dangereuses dictées par ces idéaux inaccessibles.