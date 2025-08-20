Course à la mairie de Dakar : Bamba Fall pose ses conditions

La bataille pour la succession de Barthélémy Dias à la tête de la mairie de Dakar prend une nouvelle tournure. Bamba Fall, maire de la Médina, ne se lancera dans la course que si Ngoné Mbengue, actuelle intérimaire, n’est pas désignée candidate.

« Par respect pour son statut de première adjointe, comme moi, je renoncerai si elle est choisie », a-t-il déclaré. En revanche, si Ngoné Mbengue n’est pas retenue, Bamba Fall compte bien briguer le fauteuil de maire de Dakar, assuré de rallier à sa cause des conseillers issus de Benno Bokk Yakaar et de Taxawu Sénégal.

D’après les Echos, l’élu de la Médina met en avant son expérience et ses années d’engagement au sein de la Ville de Dakar pour légitimer sa prétention au poste.