Course à la clientèle sur l’autoroute : deux chauffeurs « Ndiaga Ndiaye » déférés après un grave accident

La Section des accidents du Commissariat central de Dakar a procédé, le 31 décembre 2025, à l’interpellation de deux chauffeurs d’autocars de type « Ndiaga Ndiaye », impliqués dans un grave incident de circulation survenu sur l’autoroute.

Selon les informations communiquées par les services de police, les faits se sont déroulés aux environs de 20h30. Les deux conducteurs, dans une tentative d’arriver les premiers au terminus de Colobane pour l’embarquement de clients, se seraient livrés à une course de vitesse sur l’axe autoroutier.

Cette conduite imprudente, caractérisée par une vitesse excessive et des manœuvres destinées à empêcher tout dépassement, a entraîné le renversement des deux véhicules sur la chaussée. L’accident a provoqué un blocage total de la circulation, occasionnant un important embouteillage estimé à plus de deux kilomètres.

Fort heureusement, aucune perte en vie humaine n’a été signalée. Toutefois, la gravité des faits a conduit les forces de l’ordre à interpeller les deux mis en cause pour conduite dangereuse, refus de dépassement, entrave à la libre circulation et défaut de maîtrise du véhicule.

Au regard des violations manifestes du Code de la route et de la mise en danger d’autrui, les chauffeurs ont été placés en garde à vue avant d’être déférés au parquet compétent.