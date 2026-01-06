Cour suprême: Farba Ngom fixé sur son sort le…

Transfert dans un établissement hospitalier adapté ou mainlevée du mandat de dépôt ? La Chambre pénale de la Cour suprême statuera le 12 janvier prochain sur le sort de Farba Ngom. Le député-maire des Agnam et responsable de l’APR cherche à obtenir l’annulation de son maintien en détention, invoquant un état de santé préoccupant.

Dans ce dossier, rappelle Les Échos, quatre spécialistes – dont un cardiologue et un urologue – ont conclu que la santé du responsable politique est incompatible avec le milieu carcéral, faute de plateau technique adapté.

S’appuyant sur ces expertises, la défense invoque l’article 140 du Code de procédure pénale, qui impose au juge d’ordonner la mainlevée du mandat de dépôt lorsque la santé du prévenu est en danger.

Jusqu’ici, le magistrat instructeur l’avait seulement envoyé au pavillon spécial, et la Chambre d’accusation a ordonné son transfert dans un établissement adapté, sans lever le mandat de dépôt. Insatisfaite, la défense a donc saisi la Cour suprême.

Repris par le journal, les avocats de Farba Ngom estiment que leur client, ayant déjà été entendu sur le fond de l’affaire, doit désormais pouvoir bénéficier de soins appropriés en toute liberté.