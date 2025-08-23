Coupe du Monde 2026 : La date du tirage au sort fixé au…

Le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 de football se déroulera le 5 décembre 2025 au Kennedy Center à Washington D.C., comme l’a confirmé le président américain Donald Trump lors d’une annonce officielle avec le président de la FIFA, Gianni Infantino.

Ce tirage marquera le début officiel du tournoi, qui se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans les États-Unis, le Canada et le Mexique. Pour la première fois, la compétition accueillera 48 équipes, réparties en 12 groupes de 4.

Les deux premiers de chaque groupe, ainsi que les huit meilleurs troisièmes, se qualifieront pour les huitièmes de finale.