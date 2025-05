COUD Dément : aucun décès étudiant sur les Campus Universitaires

Suite à la circulation d’informations faisant état du décès d’une étudiante dans une chambre du campus universitaire, le Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD) a tenu à apporter des précisions à travers un communiqué officiel publié ce jeudi.

Selon le COUD, aucun décès d’étudiant n’a été enregistré dans les campus sociaux placés sous sa gestion. Le communiqué précise que l’étudiante concernée, Sadiala Mballo, inscrite à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), est malheureusement décédée à son domicile à Ouakam, et non sur le campus universitaire comme l’ont laissé entendre certains médias.

Face à ce qu’il qualifie de « fausse information », le COUD invite les organes de presse ayant relayé cette donnée erronée à procéder à une rectification immédiate, afin de préserver la vérité et d’éviter toute confusion au sein de la communauté universitaire.

Cette sortie du COUD souligne l’importance d’une information rigoureuse et vérifiée, particulièrement en ce qui concerne les sujets sensibles touchant aux étudiants.