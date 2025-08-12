La Côte d’Ivoire face à des tensions politiques : des membres de l’opposition inculpés pour terrorisme

Onze personnes, dont plusieurs membres du Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI), le parti de l’ancien président et opposant Laurent Gbagbo, ont été inculpées pour des chefs d’accusation graves, notamment des « actes terroristes », et placées sous mandat de dépôt. Ces inculpations font suite à des incidents violents survenus à Abidjan au début du mois, selon un communiqué du procureur de la République, Oumar Braman Koné.

Dans la nuit du 1er au 2 août 2025, dans la commune de Yopougon à Abidjan, un bus de transport public a été incendié. Selon le procureur, un véhicule de police a également été dégradé, et ses occupants ont été agressés par un groupe d’individus cagoulés armés de machettes, de gourdins, d’armes à feu et de cocktails Molotov. Le communiqué du procureur décrit cette attaque comme une tentative de « provoquer une situation de terreur ou d’intimider la population » après l’annonce de la candidature du président Alassane Ouattara à un quatrième mandat pour l’élection présidentielle du 25 octobre.

À la suite de ces événements, une enquête a conduit à l’arrestation de neuf personnes, dont plusieurs sont affiliées au PPA-CI. Le parti a toutefois nié toute implication dans ces actes de violence. Au cours des interrogatoires, les personnes arrêtées auraient désigné l’ancien ministre de la Défense, Lida Kouassi Moïse, et l’ambassadeur à la retraite, Koné Boubakar, comme étant les instigateurs de ces violences. Les deux hommes, convoqués par la police vendredi, ont été placés en garde à vue au cours du week-end.

Les onze suspects sont désormais inculpés pour « actes terroristes, complot contre l’autorité de l’État, participation à un mouvement insurrectionnel, dégradation volontaire de véhicule et incendie volontaire de biens appartenant à autrui ». Tous ont été placés sous mandat de dépôt en attendant la suite de la procédure judiciaire.

Ces arrestations interviennent dans un climat politique tendu, à moins de trois mois de l’élection présidentielle. L’exclusion de figures majeures de l’opposition, y compris Laurent Gbagbo, du processus électoral en raison de décisions judiciaires a exacerbé les tensions. Samedi, des milliers de militants du PPA-CI et du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) ont manifesté pacifiquement dans les rues de Yopougon pour protester contre la candidature du président Ouattara à un quatrième mandat et exiger la réinscription de leurs dirigeants sur les listes électorales.

Le PPA-CI a dénoncé ces arrestations comme une « opération d’intimidation et de répression » et a accusé les autorités de « harcèlement judiciaire et politique ». En réponse, le procureur Koné a assuré que les poursuites n’étaient pas motivées par des considérations partisanes, mais fondées sur les éléments recueillis lors de l’enquête.

À l’approche de l’élection du 25 octobre, l’atmosphère politique en Côte d’Ivoire reste très tendue. L’exclusion de leaders de l’opposition et les récentes inculpations de membres du PPA-CI risquent d’accentuer la polarisation dans le pays. La gestion de cette situation par le gouvernement et la réponse de l’opposition joueront un rôle clé dans les mois précédant l’élection, avec des implications potentielles pour la stabilité à Abidjan et au-delà.