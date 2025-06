COSAMA : Le Commandant Mactar Fall limogé

Baba Tall, expert confirmé en logistique, a été nommé nouveau directeur du Consortium sénégalais d’activités maritimes (COSAMA), succédant au Commandant Mactar Fall. Cette nomination intervient dans un contexte de critiques persistantes sur la gestion des navires reliant Dakar à la Casamance.

Depuis 2008, le COSAMA gère le bateau Aline Sitoé Diatta, mission élargie en 2014 avec la mise en service des navires Diambone et Aguène, commandés à l’initiative de Karim Wade, ancien ministre d’Etat, ministre des infrastructures et la coopération internationale. Mais leur exploitation s’est révélée chaotique : pannes à répétition, interruptions régulières du service, responsabilités partagées entre l’État et le COSAMA, sans réelle amélioration.

Le président Bassirou Diomaye Faye, lors du Conseil des ministres du 14 janvier 2025, a vivement dénoncé cette situation et plaidé pour une rupture. Il a exigé une révision du partenariat avec le COSAMA et appelé à un retour de la gestion des navires à la Marine nationale.

Le message est clair : après des années de dysfonctionnements, l’État entend tourner la page et restaurer une gestion publique rigoureuse du transport maritime.

