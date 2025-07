Coopération militaire: Le départ des troupes françaises au Sénégal fixé le…

L’armée française quittera définitivement le Sénégal vendredi prochain, 18 juillet, après une restitution progressive de ses bases. L’annonce, reprise par Le Quotidien, a été faite par Christine Fages, ambassadrice de France à Dakar, lors de la célébration du 14 Juillet dans sa résidence.

Elle explique : « Conformément aux orientations établies dès 2022 par le président Macron, la France va restituer au Sénégal les emprises militaires des Éléments français au Sénégal. »

Ce retrait marque une reconfiguration du partenariat de défense, désormais fondé sur la formation, la coopération technique et l’interopérabilité entre les deux armées.

Selon la diplomate, cette nouvelle étape « ouvre la voie à de nouvelles modalités de coopération en matière de défense avec le Sénégal, fondées sur un respect mutuel et un principe de complémentarité garantissant la préservation des intérêts des deux pays. »

Elle poursuit : « D’abord sur le plan de nos collaborations en matière de formation ; ensuite, en renforçant l’interopérabilité de nos armées grâce à notre coopération technique, animée par le travail de nos coopérants militaires français et sénégalais. »

Au-delà de l’aspect militaire, Christine Fages souligne que « le partenariat entre la France et le Sénégal se réinvente par l’action et par un dialogue politique constant et de haut niveau », illustré par la récente rencontre entre le président Bassirou Diomaye Faye et Emmanuel Macron à Séville, ainsi que par la visite du ministre Thani Mohamed-Soilihi à Dakar en mars dernier.

S’adressant au ministre sénégalais Cheikh Diba, elle a ajouté : « Je tiens ici à vous remercier, M. le ministre, pour la qualité du dialogue que nous avons avec l’ensemble de votre gouvernement. »

Fages de conclure : « Ce dialogue, la France et le Sénégal l’ont voulu franc, équilibré, assumé. Franc, car il nous permet de remettre à plat l’ensemble de notre coopération, pour identifier ce que l’on veut continuer, approfondir, transformer ou arrêter. Équilibré, car il se veut gagnant-gagnant, au service des intérêts et de la souveraineté de nos deux nations. Et assumé auprès de nos populations respectives, comme de celles que nous avons en commun. »