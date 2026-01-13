Contribution : Compétences recherchées du Manager/Leader

Habileté 1. Analyse des problèmes : faire une analyse complète et objective d’une situation.Habileté 2. Jugement: ‘arriver à une conclusion à partir de l’information disponible par une évaluation critique. Habileté 3. Organiser , programmer et contrôler le travail des autres. -Allocation rationnelle des ressources et utilisation optimale des ressources humaines. Habileté 4. Prise de décision: Reconnaitre l’opportunité d’une décision et réagir rapidement et efficacement. Habileté 5. Leadership: -impliquer les autres dans la prise de décision et dans la résolution des problèmes. Savoir motiver.

Sensibilité : percevoir les soucis des autres et les aider à les surmonter(Empathie). – Résilience: faire face et s’adapter dans des situations à haute intensité émotionnelle. Savoir quelle information communiquer. – Tolérance du stress: Fonctionner sous pression, garder calme et sérénité et rester centré sur l’objectif, dans les situations de crise. Habileté 7. Communication orale: présenter de manière claire et précise les faits et les idées et donner des orientations . – Comprendre les enjeux et savoir discuter sur une variété de sujets culturels, économiques, sociales etc…