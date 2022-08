Contribution : Commentaires sur l’accord du 4 août (par François Badaire)

Un accord de paix ? Tout le monde devrait se réjouir d’une démarche qui conduise à la fin des violences et des opérations armées en Casamance, de quelque côté qu’elles viennent. C’est ce que l’on peut espérer du texte signé le 4 août 2022 à Bissau, portant sur le dépôt des armes de la rébellion casamançaise, la plus vieille du continent africain.

Encore faudrait-il qu’il inclut toutes les composantes de ce mouvement séparatiste et qu’il prenne en compte un certain nombre de revendications qui sont à l’origine du recours aux armes, c’est-à-dire, qu’il soit motivé par la nécessité d’offrir aux casamançais une paix durable.

Or que constate-t-on ? D’abord, les signataires. L’amiral Papa Farba Sarr, n’en doutons pas, représente bien l’Etat sénégalais. Pour les membres du MFDC, on ne peut pas en dire autant. César Atoute Badiate est certes chef d’Etat-major, mais d’une des factions du MFDC, celle qui contrôle une partie du front sud depuis sa base de Cassolole. Mais depuis un certain temps, il était malade et n’était plus actif au sein de sa branche armée. Il vivait retiré à São Domingos auprès de sa femme, et n’était plus en odeur de sainteté dans sa base d’origine, désormais dirigée par Vieux Hendricks Diedhiou et un dénommé Youri Gagarine, ou un des deux. Il est allé à la base Une, non loin de São Domingos, avec Paul Aloukassine et une partie de ses troupes. Mais Cassolole, jusqu’à preuve du contraire, reste combattante.

Il en est de même de la base de Sikoune, ou de ce qu’il en reste. Son ex-chef, Kompass Diatta, avait rejoint la base N° 2 après des dissensions avec ses hommes. Il avait justement entamé des pourparlers avec le Comité provisoire des ailes politiques et combattantes unifiées du MFDC, un des signataires de l’accord, sans en informer sa base, ce qui lui avait été reproché. Sikoune faisait partie des bases nettoyées par l’armée sénégalaise lors de son offensive de janvier 2021, mais elle n’a pas été occupée militairement. La presse, dépêchée à l’époque sur les lieux, n’avait vu aucun prisonnier, aucun rebelle tué. Il semblerait que cette unité combattante du MFDC, sous le commandement d’Adama Sané, soit toujours active aux alentours, et n’ait pas l’intention de rejoindre les signataires de l’accord.

Au nord, la base de Diakaye, dirigée par Fatoma Coly, a signé un accord du même type en juin dernier, mais elle n’était plus active depuis longtemps. Faire la paix avec des combattants déjà démobilisés, cela ne change pas foncièrement la donne. Quant au groupe de Salif Sadio, les opérations militaires de mars 2022, au cours desquelles un soldat sénégalais a été tué et huit autres blessés, montrent qu’il peut toujours donner du fil à retordre à l’armée sénégalaise, même s’il est fragilisé par la présence de soldats sénégalais en Gambie dans le cadre de la force ouest-africaine. Il n’est pas partie prenante de l’accord du 4 août signé à Bissau.

L’autre signataire, côté MFDC, est un certain Lansana Fabouré, en tant que Coordonnateur du Comité Provisoire. Or, il est difficile de dire si ce personnage est réellement représentatif du MFDC. Ex-militant du PDS d’Abdoulaye Wade, il avait été chargé de jouer les intermédiaires sous sa présidence, à la place du Marabout Fansou Bodian de Bignona, qui ne pouvait pas se déplacer. Il est présenté par la rébellion comme « l’argentier » du groupe d’Atoute Badiate et de Diakhaye. En réalité, il est connu pour être leur « porteur de mallettes ». Un rôle éminemment stratégique quand on connaît les millions de francs CFA déversés par le gouvernement Wade pour tenter d’acheter la rébellion, mais qui ne lui donne aucune légitimité en tant que signataire d’un accord engageant le MFDC.

A l’extérieur, les branches politiques rivales, celle de Mamadou Nkrumah Sané, leader historique de la rébellion, celle Ousmane Tamba et le Cercle des intellectuels et universitaires du MFDC, ont rejeté cet accord. Elles ont toujours posé comme condition que les négociations de paix se tiennent en terrain neutre. Or, on ne peut pas dire que la Guinée Bissau du Président Umaro Sissoko Embalo, principal allié de Macky Sall dans la région, remplisse ce rôle. Même si elles peuvent apparaître déconnectées de la Casamance du fait de leur exil, les branches extérieures tirent toujours les ficelles du côté de Cassolole et de Sikoune, et contribuent au financement de la rébellion. Il ne pourra donc y avoir de paix solide et durable sans leur participation à des pourparlers de paix.

Mais ce n’est pas la voie prise par le gouvernement sénégalais et l’ONG suisse qui a joué les bons offices, le Centre Henri Dunant pour le Dialogue humanitaire. Au contraire, ils ont préféré perpétuer une vieille pratique qui n’a jamais rien donné, celle qui consiste à négocier des accords séparés avec les différents groupes, parfois en prenant la peine d’organiser une unité de façade comme dans le cas présent, mais pas toujours. Les négociations de paix avec Salif Sadio sous le patronage de la Communauté de Sant’Egidio sont là pour rappeler l’inefficacité d’une telle démarche. Elles ont abouti à la libération d’otages, sans plus. Autre pratique héritée de la colonisation : traiter avec des chefs qui n’ont d’autre légitimité que celle que leur confère la puissance dominante, tout en croyant qu’ils auront l’autorité nécessaire pour imposer leurs vues. Or, comme l’ont appris les Français à leurs dépens, certains peuples ont des structures de pouvoir beaucoup plus démocratiques qu’ils ne se l’imaginaient. L’Etat sénégalais semble reproduire la même erreur.

Ce qui s’apparente à une reddition de quelques chefs désavoués par leur base ne peut donc tenir lieu de véritable accord de paix. Il y en a déjà eu d’autres de ce type en quarante ans de conflit, tous tombés dans les oubliettes de l’histoire. Il contribue à affaiblir un peu plus la rébellion, mais ne règle pas le conflit.

Autre question qui mérite d’être tranchée : les rebelles démobilisés vont-ils bénéficier d’une grâce ou d’une amnistie ? Aucune clause de l’accord du 4 août ne prévoit une telle mesure. A-t-elle été négociée en sous-main, pour ne pas offusquer les citoyens sénégalais qui veulent croire encore à leur justice ? N’oublions pas que César Atoute Badiate a été condamné par contumace à la prison à perpétuité pour le massacre de quatorze bûcherons dans la forêt de Boffa Bayotte en 2018. On a du mal à imaginer que le général se rende pour filer tout droit en prison. Mais s’il bénéficie d’une mesure de clémence, les deux co-accusés que sont le journaliste René Capain Bassène et le chargé de mission du MFDC Oumar Ampoy Bodian devraient faire partie de la charrette. L’avenir dira si l’Etat sénégalais est prêt à aller jusqu’au bout de sa logique.

Tiré du blog François Badaire