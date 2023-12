Contribution : Cheikh Anta Diop ne pouvait pas travailler avec Senghor( Par Ismaila LY)

Ce rappel historique de Abdoulaye Seydi sur le refus de collaboration de Cheikh Anta Diop avec Senghor, malgré les propositions alléchantes (Cinq postes ministériels et 1/4 des députés) résulte des principes sincères et objectifs. L’homme était très averti et ne voulait en aucun cas, se dépouiller de ses principes qui l’ont honoré et continuent à l’honorer jusqu’à nos jours.

Les deux hommes sont totalement différents à tous points de vue. Ils n’étaient pas sous la même longueur d’onde. Au moment où Senghor se battait bec et ongles pour que son pays reste dans la communauté française, dise non à l’indépendance immédiate, Cheikh Anta, quant à lui, s’évertuait à libérer l’Afrique des carcans de la colonisation et du néocolonialisme. Il se donnait comme mission de restituer l’histoire africaine par la force de sa science. Pour lui, c’est la première étape à franchir et il s’y consacra toute son existence.

Si Senghor n’a pas hésité à emprisonner pendant 12 longues années, ses meilleurs collaborateurs dont Mamadou Dia qu’il a accusé d’un machin de coup d’Etat, il n’en fera pas moins avec Cheikh Anta Diop après une prétendue collaboration.

Ces deux hommes (Mamadou Dia et Cheikh Anta) ont presque la même vision politique, les mêmes rêves, les mêmes aspirations. Ils ne partageaient que trois choses avec Senghor : la peau noire, la nationalité sénégalaise et la langue nationale.

Comme tout politicien, Senghor voulait juste récupérer Cheikh Anta Diop afin qu’il ne s’occupe plus de sa science, comme vous l’avez si bien souligné dans votre article. Je cite: ” Il était très pris par la science”.

Enfin, cet important rappel historique, décèle la persévérance, le patriotisme et surtout la constance de Cheikh Anta Diop dont nos actuels hommes politiques doivent s’inspirer.