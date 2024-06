Contrat d’armement de 45 milliards FCFA : Le ministre de l’Environnement annonce un audit sur l’acquisition des équipements

Le ministre de l’Environnement et de la Transition écologique était en déplacement à Somone (sur la Petite-Côte, à 77 km au sud de Dakar) au niveau de Lagune. Sur place, Daouda Ngom a évoqué la problématique liée au trafic de bois. Selon lui, demeure un défi majeur du gouvernement. Pour arrêter le phénomène, le ministre mise sur une parfaite collaboration entre le Sénégal et la Gambie. M. Ngom a été également interpellé sur l’affaire du contrat d’armement portant sur 45 milliards FCFA accordé à l’homme d’affaires nigérien et marchand d’armes, Aboubacar Hima alias « Petit Boubé » sous le régime précédent. Il annonce qu’un audit sera effectué.

« Il y avait eu beaucoup de bruits sur le dossier des 45 milliards, mais nous venons d’arriver et des audits seront effectués et les Sénégalais seront informés des tenants et des aboutissants de ce projet d’équipements de la Direction des Eaux et Forêts et des Parcs nationaux de la Direction des Aires marines protégés », a fait savoir Daouda Ngom.

D’après le ministre de l’Environnement, le Sénégal est vraiment confronté à une déforestation sans précédent surtout au niveau des zones transfrontalières dans la partie méridionale plus particulièrement dans le département de Bignona, mais également dans la région de Kolda. « Nous assistons à une déforestation à un trafic de bois qui est une problématique majeure pour le nouveau gouvernement. Des actions sont en train d’être prises pour supprimer ce trafic de bois qui se fait avec la complicité des populations locales », a-t-il dit.

À l’en croire, le Sénégal n’est pas un pays forestier. « Il y avait déjà des brigades au niveau des frontières, des patrouilles entre les forces de défense et de sécurité et les services des Eaux et Forêts, mais également, on est en train de discuter avec la partie gambienne pour une collaboration entre les deux pays ».

Parce que dit-il, « c’est un phénomène qu’on ne peut pas arrêter avec des actions seulement au niveau du Sénégal. Il y aura de nouvelles actions qui seront menées pour lutter contre la déforestation », a indiqué le ministre de l’Environnement et de la Transition écologique.