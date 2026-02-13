Contentieux foncier : Awa Baldé traîne Aziz Alé Ndiaye devant le tribunal de Dakar

Suite et pas fin du contentieux financier opposant Awa Baldé au promoteur immobilier Aziz Alé Ndiaye. La jet-setteuse accuse l’homme d’affaires d’escroquerie concernant l’achat d’un terrain situé à Ngaparou. La jeune femme reproche à M. Ndiaye de n’avoir versé que 20 millions de FCFA sur les 50 millions initialement convenus pour ce terrain qui appartenait à son ex-mari.

Pourtant, après plusieurs plaintes restées sans suite, Awa Baldé semblait s’être résignée en affirmant vouloir « laisser tout entre les mains de Dieu ». Elle revient aujourd’hui à la charge pour réclamer son dû. Elle a ainsi fait servir une citation directe à l’homme d’affaires, lui réclamant la somme de 475 millions de FCFA au titre de préjudices.

Les deux antagonistes feront face au juge du tribunal correctionnel de Dakar le 26 février prochain pour solder ce différend qui tient en haleine le milieu de l’immobilier.

seneweb