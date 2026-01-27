Constant Serge Abessolo pleure Halima Gadji : “Une âme lumineuse”

La disparition de l’actrice sénégalaise Halima Gadji continue de susciter une vive émotion dans le monde du cinéma africain. Parmi les nombreux hommages rendus, celui de l’acteur, humoriste et maître de cérémonie gabonais Constant Serge Abessolo a particulièrement touché les esprits par sa sincérité et sa profondeur.

Partenaire de jeu de Halima Gadji durant deux saisons de la série Le Futur est à nous, Constant Serge Abessolo a tenu à saluer la mémoire d’une femme qu’il décrit avant tout comme une amie et une âme exceptionnelle. « Ce matin, mon cœur est lourd. J’ai appris avec une immense tristesse la disparition de l’actrice sénégalaise Halima Gadji », confie-t-il.

Au-delà de la comédienne reconnue, l’acteur gabonais évoque une relation humaine forte, forgée sur les plateaux de tournage. « Halima n’était pas seulement ma partenaire de jeu durant deux saisons de la série “Le Futur est à nous”. Elle était une amie vraie, une âme lumineuse, toujours animée par l’envie d’apprendre, de grandir, de se dépasser », témoigne-t-il.

Le souvenir de leur dernier échange reste douloureusement présent. « Nous nous sommes parlé pour la dernière fois le 28 novembre 2025. Aujourd’hui, ce souvenir me serre la gorge », ajoute-t-il, laissant transparaître l’émotion encore vive.

Si Halima Gadji laisse derrière elle une filmographie marquante, Constant Serge Abessolo insiste sur l’héritage humain qu’elle transmettra au-delà de l’écran. « Les rôles qu’elle a incarnés continueront de vivre à l’écran, et c’est ainsi que les cinéphiles ne l’oublieront jamais », affirme-t-il, avant de livrer une note plus intime : « Mais moi, je me souviendrai surtout de son rire, de sa gaieté, de cette force joyeuse qu’elle portait malgré une santé fragile ».

En guise d’adieu, l’artiste adresse un dernier message empreint de tendresse : « Repose en paix Halima. Ton sourire ne s’éteindra jamais »