Conseil des ministres: Voici les 6 points éssentiels à retenir

Ce mercredi 11 juin, le président de la République a présidé la traditionnelle réunion du Conseil des ministres. Au menu des discussions, Bassirou Diomaye Faye a focalisé son intervention sur 6 points centraux. Les voici.

1-Rencontre nationale annuelle avec les religieux

Après avoir réaffirmé sa satisfaction liée à la fête de la Tabaski et la 137ème édition du Pèlerinage marial de Popenguine, le président de la République a mis l’accent sur l’importance de la religion au Sénégal. Il a d’ailleurs informé le gouvernement de sa volonté de tenir chaque année une rencontre nationale avec les Guides religieux et Chefs coutumiers.

Ensuite, Bassirou Diomaye Faye, citant l’exemplarité du dialogue interreligieux au Sénégal, a demandé aux ministres de « mobiliser les moyens adéquats en vue d’accompagner au mieux la modernisation des sites religieux ainsi que l’exercice du culte sur l’étendue du territoire national ».

2-Campagne agricole

Par ailleurs, sachant que la pluviométrie connait une accélération dans plusieurs zones géographiques du Sénégal, le Chef de l’Etat a demandé au gouvernement, en particulier le ministre de l’Agriculture et celui des Finances, d’accélérer les modalités de mise à disposition des semences, engrais et matériels agricoles sur l’étendue du territoire national. de plus, il souhaite que les coopératives agricoles communautaires soient renforcées et mieux impliquées dans le processus de mise en place du dispositif relatif à la campagne de production agricole.

3-Formation professionnelle dans les métiers de l’agriculture

En outre, le président de la République a insisté sur le besoin urgent des « formations professionnelles liées aux métiers agricoles et d’envisager le renforcement des lycées agricoles ou des centres de formation aux métiers de l’agriculture à l’image de l’Ecole nationale supérieure d’Agriculture, socle de la formation d’ingénieurs agricoles ». Il veut également que le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage puisse développer un programme spécial de renforcement des aménagements agricoles et d’actualiser les lettres de mission de la Société nationale d’Aménagement et d’Exploitation des terres du Delta du fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED), de la Société de Développement agricole et industriel du Sénégal (SODAGRI) et de la Société de Développement et des Fibres textiles (SODEFITEX). Tout cela permettra de mieux planifier les productions rizicoles, céréalières, cotonnières ainsi que les spéculations à haute valeur en termes de commercialisation et de consommation.

Puis, le Chef de l’Etat invite le gouvernement à fournir encore plus d’efforts dans la relance et l’extension des Domaines agricoles communautaires, mais aussi des Agropoles qui doivent subir un suivi concernant leur implémentation effective dans les sites dédiés, ce dans le cadre du monitoring de l’Agenda national de Transformation.

Dans le même ordre d’idées, «le Chef de l’Etat a, dans le même sillage, invité le Gouvernement à accentuer l’implication et la mobilisation des jeunes dans le développement de l’agriculture et la promotion de la souveraineté alimentaire ». Dans ce sillage, il souhaite que le gouvernement, notamment le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage, le Ministre en charge de la Jeunesse et le Secrétaire d’Etat aux Coopératives et de l’Encadrement paysan, puissent prendre toutes les dispositions pour une bonne organisation, à Dakar, du 30 août au 05 septembre 2025, de la 19ème édition du Forum africain des systèmes alimentaires sous le thème « Jeunesse africaine : fer de lance de la collaboration, de l’innovation et de la transformation des systèmes alimentaires.

Et, pour mieux soutenir la transformation durable du système agricole national, Bassirou Diomaye Faye sera à Saint-Louis les 12 et 13 juin afin de mener une visite économique et de travail dans la région. Enfin, le 10 juin 2025, il présidera le Conseil supérieur d’orientation agrosylvopastoral.

4-Politique maritime

La politique maritime du Sénégal est au cœur des préoccupations du Président de la République. Et, sachant que le pays possède 700 kilomètres de côtes ouvertes sur l’océan Atlantique, gage d’un gros potentiel maritime, le Chef de l’Etat a rappelé que la finalisation de la nouvelle politique maritime était une urgence et qu’elle devait impérativement impliquer l’ensemble des acteurs publics, privés et les populations des zones concernées. Ainsi, il a demandé au Premier ministre d’accentuer le suivi de toutes les infrastructures maritimes et portuaires en service, en cours de réalisation ou en projet avec des partenaires bien identifiés.

Il veut également qu’il supervise la mise en œuvre de la stratégie de promotion de l’attractivité et de la compétitivité des ports publics et privés du Sénégal, et qu’il définisse également un cadre renforcé d’évaluation des performances des infrastructures maritimes et portuaires nationales.

Bassirou Diomaye Faye a aussi « souligné l’impératif de renforcer le dispositif de coordination de l’action de l’Etat en mer avec la réalisation urgente d’infrastructures spécialisées sous le contrôle de la Haute Autorité chargée de la Coordination de la Sécurité maritime, de la Sûreté et de la Protection de l’Environnement marin (HASSMAR) ».

Par ailleurs, le président de la République a demandé au Gouvernement de « poursuivre les concertations régulières avec les acteurs de la pêche artisanale et ceux de la pêche industrielle ainsi que les scientifiques et chercheurs, en vue d’une maitrise stratégique des zones de pêche, de nos ressources halieutiques et fonds marins, dans le respect des lois et règlements et des conventions internationales en la matière. »

5-Tourisme

Pour ce qui est du secteur touristique, moteur de la relance économique du pays et de la création d’emplois dans les sites et zones dédiés, le Chef de l’Etat a demandé au ministre de tutelle l’actualisation des programmes d’aménagement de nouvelles zones touristiques afin de mener à la relance du secteur avec l’implication sous la supervision du Premier ministre Ousmane Sonko.

Pour le Président, il y a également une urgence quant à la tenue d’une réunion interministérielle sur le tourisme pour mettre au gouvernement de mieux mettre en œuvre l’agenda de développement du secteur.

6- Conférence sur la Palestine et CEDEAO

Pour clôturer ce Conseil, Bassirou Diomaye Faye a évoqué son agenda diplomatique des prochaines semaines. Le Président de la République a ainsi « informé le Conseil qu’il participera, du 17 au 19 juin 2025 à New York, à la Conférence sur la Palestine et prendra part, le 22 juin 2025 à Abuja, au Sommet de la CEDEAO ».