Conflits d’intérêts et détournement : Une nouvelle affaire plane sur Ndèye Saly Diop Dieng

Une lettre anonyme adressée au président de l’Assemblée nationale, Malick Ndiaye par des employés du Projet investir dans les premières années pour le développement humain au Sénégal (PipadhsI), logé au ministère de la Famille, a mis en cause l’ancienne ministre Salimata Diop Dieng pour des faits présumés de conflits d’intérêts, enrichissement personnel et mauvaise gestion de fonds publics.

Les auteurs ont affirmé que la dame aurait fait louer, sans appel d’offres, une villa appartenant à sa propre famille pour y installer le siège du projet. «?Le projet a simplement reçu des instructions du ministère pour louer directement la villa pour y loger son siège?», lit-on dans la lettre. Située aux Almadies, ladite villa appartiendrait à Matar Fall, gendre de Mme Diop Dieng, même si le contrat aurait été établi au nom d’un prête-nom. «?La location s’est faite au nom de Papa Daly Ndiaye à qui M. Matar Fall a donné procuration?», ont-ils précisé.

Depuis 2019, le loyer trimestriel de 7,2 millions FCFA aurait permis à la famille de l’ex-ministre d’encaisser plus de 165 millions FCFA. Les signataires dénoncent une «?opération lucrative?» maquillée sous des apparences légales. «?Cette location ne respecte aucune règle d’éthique, de déontologie et de bonne gouvernance que la Banque mondiale prône?», ont-ils écrit.

Les auteurs de la lettre se sont également étonnés du silence de la Banque mondiale, alors que Mame Fatou Mbacké Dieng, fille de l’ex-ministre et employée de l’institution à Dakar, est citée dans l’affaire. «?Nous nous étonnons que cette location n’ait jamais été divulguée par la Banque mondiale pour des principes de transparence?», lit-on dans ce document.

Plus encore, ils alertent sur des marchés publics liés à la construction de structures préscolaires, largement financés mais, selon eux, inachevés et parfois dangereux. «?Plus de la moitié de ces constructions est en menace de démolition pour mal construction et risques d’effondrement sur les tous petits de 3 ans à 6 ans?», lit-on encore dans le document.

Ainsi, les dénonciateurs demandent aux autorités de prendre leurs responsabilités. «?Nous vous demandons d’entendre Madame Salimata Diop Dieng sur la location du siège du Pipadhs de plus de 165 millions CFA, et aussi d’écouter le Directeur de la Banque mondiale?», ont-ils plaidé, espérant que “la voix du peuple sera entendue?».

