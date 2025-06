Conflit Israël-Iran : Le Sénégal brise enfin le silence et dénonce…

Dans un communiqué officiel du ministère des Affaires Étrangères, publié ce jour, le Sénégal a exprimé sa « profonde préoccupation » face à l’attaque militaire israélienne contre la République Islamique d’Iran, survenue à partir du 12 juin 2025, et à l’escalade du conflit qui en a résulté. Le pays met en garde contre le risque de « déstabilisation de toute la région du Moyen-Orient », déjà fragilisée par une situation conflictuelle dangereuse.

Le Sénégal « condamne tout acte d’agression et de violation du droit international » qui menace gravement la paix et la sécurité internationales. Face à cette situation, le gouvernement sénégalais appelle à un cessez-le-feu immédiat entre Israël et l’Iran, réaffirmant son attachement au « règlement pacifique des différends » et au « multilatéralisme » comme seuls moyens viables pour résoudre les conflits.