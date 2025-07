Condamnation de Moustapha Diakhaté: La défense conteste et annonce un recours pour…

Le tribunal de grande instance de Dakar a rendu son verdict ce mercredi dans l’affaire l’ancien député Moustapha Diakhaté. Il a été condamné à deux mois de prison, dont 15 jours ferme, pour offense au chef de l’État. Une décision vivement contestée par la défense.

« M. Diakhaté a été reconnu coupable, mais il a déjà purgé la partie ferme de sa peine, puisqu’il a passé plus d’un mois en détention provisoire », a déclaré Me Aboubakry Barro, un des avocats de l’ancien parlementaire. Selon lui, cette affaire revêt un caractère éminemment politique : « Il a été poursuivi pour des propos à portée politique, rien d’autre. »

Malgré la condamnation, l’avocat se félicite de la diligence avec laquelle la procédure a été menée : « Le parquet a agi rapidement, et le tribunal a délibéré avec rigueur. C’est une preuve, selon nous, que la justice peut fonctionner avec efficacité. »

Toutefois, Me Barro n’exclut pas un recours : « Pour des raisons de principe, nous envisageons sérieusement de faire appel. Cette décision sera prise en concertation avec mes confrères et notre client. Ce qui nous importe, ce sont les principes fondamentaux du droit, la démocratie et la justice dans ce pays. »

L’avocat en a profité pour souligner l’absence d’alternatives prévues dans le Code pénal pour ce type d’infraction, appelant ainsi à une réforme de la politique pénale. « Le ministre de la Justice, le parquet et les juges doivent prendre la pleine mesure de leurs responsabilités pour garantir une justice équitable, non instrumentalisée. »

In fine, Me Barro a salué « la sagesse et la rigueur du tribunal », tout en affirmant que cette affaire « soulève des questions profondes sur la liberté d’expression et la place de la justice dans une démocratie. »