Compétition sur les TICs : Le Sénégal, premier pays africain, à l’honneur

Ce jeudi s’est tenue la cérémonie officielle du lancement de la compétition sur les technologies de l’information et de la communication (Tic). Une compétition est née de la signature de deux mémorandums entre le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et la société Huawei Technologies Sénégal SARL.

M. Zhang XUN, ambassadeur de Chine, lors de son intervention, a souligné que « le Sénégal est l’un des premiers pays africains qui ouvre cette compétition ». Ainsi, il invite les étudiants à mettre en exergue leur talents durant cette compétition.

Mary Teuw Niane, ministre de l’enseignement supérieur, pour sa part, a magnifié l’implication de la société Huawei dans la formation des jeunes dans le domaine des Tics. « L’accompagnement pour l’éclosion des talents par la société Huawei Technologies est d’une importance capitale pour le Sénégal », soutient-il.

Le ministre de l’enseignement supérieur qui présidait le lancement de la compétition sur les TICs, a adressé ses remerciements à Huawei Technologies et à l’ambassadeur de Chine pour leur soutien au Sénégal.